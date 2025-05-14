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90 دقيقة تقضي على آمال الزمالك في المشاركة بدوري أبطال أفريقيا

09:00 ص الأربعاء 14 مايو 2025
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    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
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كتبت-هند عواد:

قبل مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء وانتهت بفوز الأول بهدف نظيف أحرزه إبراهيم عادل، كانت هناك فرصة أخيرة للقلعة البيضاء للعودة إلى دوري أبطال أفريقيا من جديد.

هزيمة الزمالك أبعدته عن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، إذ أنه يتبقى جولتين على نهاية المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز، وأصبح ترتيب المربع الذهبي كالآتي:

الأهلي - 52 نقطة

بيراميدز - 50 نقطة

الزمالك - 41 نقطة

وهكذا أصبح مستحيلا أن يحتل الزمالك المركز الثاني، إذ أنه في حالة فوزه في المباراتين المتبقيتين مع هزيمة بيراميدز والأهلي، سيصبح الترتيب كالآتي:

1- الأهلي - 52 نقطة

2- بيراميدز - 50 نقطة

3- الزمالك - 47 نقطة

وكانت فرصة الزمالك الوحيدة، تكمن في الفوز على بيراميدز مساء أمس، ليبقى رصيد الأخير عند النقطة 47 مع ارتفاع رصيد الزمالك إلى النقطة 33، ليصبح الفارق 4 نقاط، وكانت فرصة الزمالك في تعثر بيراميدز في آخر جولتين، سواء بهزيمتين أو هزيمة وتعادل مع التفوق بفارق النقاط.

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