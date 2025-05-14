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حارس الدحيل القطري يدخل ضمن حسابات الزمالك

09:00 ص الأربعاء 14 مايو 2025

فريق الزمالك

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دخل حارس مرمى جديد، ضمن اهتمامات نادي الزمالك، للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

ويسعى مجلس الزمالك، بتوصية من لجنة التخطيط، للتعاقد مع حارس مرمى جديد، نظرا للأزمة التي نشبت مؤخرا، بين محمد عواد الذي رفض الجلوس احتياطيا وتم تحويله للتحقيق، ومحمد صبحي الذي تمت معاقبته بلفت نظر بسبب إلقائه التيشرت على الأرض.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن صلاح زكريا حارس مرمى فريق الدحيل القطري دخل ضمن حسابات الزمالك بقوة خاصة وأنه يملك الجنسية المصرية.

وأوضح المصدر، أنه يتم حاليا دراسة التعاقد مع الحارس ومشاهدة فيديوهات خاصة به، بعدما تم جث نبضه ورحب بالأمر، على أن يتم التفاوض مع ناديه قبل حسن الأمور.

ويملك الزمالك حاليا ثلاث حراس في قائمته، وهم: محمد صبحي ومحمد عواد ومحمود الشناوي، ويتم التفاوض على ضم حارس جديد، منهم أيضا حمزة علاء حارس الأهلي ومحمود جنش حارس الفريق السابق.

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