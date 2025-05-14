هل يتوجه حسين لبيب للعلاج بالخارج بعد الوعكة الصحية المفاجئة؟

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، تطورات الحالة الصحية لحسين لبيب، رئيس النادي، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وأوضح المصدر، أن حسين لبيب يتعرض لضغوط نفسية كبيرة، وإرهاق نتيجة التحديات الصعبة التي واجهها في الفترة القصيرة الماضية.

وأضاف المصدر، أن الأطباء أوصوا بضرورة منح حسين لبيب، فترة من الراحة الكاملة للحفاظ على استقرار حالته الصحية، وعدم مغادرة المنزل وتعرضه لأي انفعالات أو ضغوط.

وأكمل المصدر، أن رئيس نادي الزمالك، تعرض للإصابة بارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ، وهو ما جعل أسرته تخشى عليه من تكرار مثل هذه الأزمة مرة أخرى، لذلك طالبوه بالابتعاد تماما عن المشهد حاليا، ويدرسوا سفره إلى الخارج لعمل بعض الفحوصات وزيادة الاطمئنان على صحته.

وكان حسام المندوه أمين صندوق النادي أكد خلال تصريحات تلفزيونية، أن رئيس النادي يبذل قصارى جهده لخدمة الزمالك بإخلاص، رغم الظروف القاسية التي تمر بها القلعة البيضاء.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز، اليوم الثلاثاء في الثامنة مساء، بالجولة السادسة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.