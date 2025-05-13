جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على الزمالك

كتب - محمد عبد السلام:

حقق نادي بيراميدز الفوز على نظيره الزمالك بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة في الدور الثاني من الدوري المصري.

ورفع بيراميدز نقاطه بعد الفوز على نادي الزمالك إلى 50 ليحتل المركز الثاني ويلاحق النادي الأهلي متصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة.



ترتيب الدوري المصري

1-الأهلي - 52 نقطة

2- بيراميدز -47 نقطة

3- الزمالك -41 نقطة

4- المصري - 36 نقطة

5- البنك الأهلي -36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا -31 نقطة

7- فاركو-31 نقطة

8- بتروجيت -26 نقطة

9- حرس الحدود -22 نقطة

10- زد -30 نقطة

11-الجونة -27 نقطة

12- طلائع الجيش -26 نقطة

13- الاتحاد السكندري -24 نقطة

14-إنبي -24 نقطة

15- سموحة -23 نقطة

16-غزل المحلة -21 نقطة

17- مودرن سبورت -19 نقطة

18- الإسماعيلي -19 نقطة