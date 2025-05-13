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"صعب لأننا بيراميدز".. يورتشيتش يتحدث عن إمكانية الفوز بالدوري المصري

11:18 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز (8)

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كتب - محمد القرش:

تحدث مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، كرونسلاف يورتشيتش، عن إمكانية الفوز بالدوري المصري الممتاز لأول مرة تاريخيا.

وقال يورتشيتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "حققنا فوزا مهما على الزمالك، بعد خسارتين متتاليتين، ومن الطبيعي حدوث كبوات".

وعن الفوز بالدوري، علق: "من الصعب أن تكون بطل الدوري المصري لأننا بيراميدز".

وأضاف: "لا أفكر في الأشياء التي لا امتلكها، أنا مدرب كرة قدم أعمل ما استطيع فعله والعب على النقاط المتاحة لدينا".

واختتم الكرواتي: "دفعت بأربع لاعبين لا يشاركوا بانتظام خلال الفترة الماضية، ورغم ذلك قدموا مباراة جيدة".

يُذكر أن بيراميدز فاز على الزمالك بهدف دون رد عن طريق إبراهيم عادل.

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