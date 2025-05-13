الزمالك يفوز على الأهلي في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

كتبت-هند عواد:

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على الأهلي، بنتيجة 72-70، في المباراة التي جمعتهما على صالة برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وأنهى الأهلي الفترة الأولى متقدما بنتيجة 21-20، فيما فاز الزمالك في الفترة الثانية بنتيجة 36-34، وانتهت الفترة الثالثة بنتيجة 56-50 لصالح الأهلي، قبل أن يعود الزمالك في الفترة الرابعة وينهي المباراة بنتيجة 72-70.

ويقام الدور بنظام سلسلة Best Of 5، وتقام المباراة الثانية يوم الخميس 15 مايو، والثالثة يوم السبت 17 مايو.

وفي حالة اللجوء إلى المباراة الرابعة، ستقام يوم 19 مايو، على أن تقام المباراة الخامسة يوم 20 مايو.

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