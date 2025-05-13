رسميا.. تحديد المشاركين في دوري أبطال أفريقيا 2026 من الدوري المصري

كتب - محمد القرش:

اقتربت منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25 الجاري على الانتهاء، حيث يتبقى مباراتين فقط.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما جاء بيراميدز في الوصافة برصيد 50 نقطة، والزمالك في المركز الثالث بعد حصد 41 نقطة.

وبتلك النقاط، ضمن الأهلي وبيراميدز المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل 2025/26، بعد ابتعاد الزمالك عن المنافسة على الصدارة والوصافة.

ويصل الزمالك إلى النقطة 47 حال الفوز في المباراتين المقبلتين، ليبتعد عن صاحب بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ3 نقاط، وعن الأهلي بـ 5 نقاط (حال خسارة الأهلي وبيراميدز).

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