البنك الأهلي يتعادل مع حرس الحدود في الدوري الممتاز

كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي مباراة البنك الأهلي أمام نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري.

وسجل هدف حرس الحدود اللاعب عمرو جمال في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول.

وأحرز هدف تعادل البنك الأهلي اللاعب أسامة فيصل من علامة الجزاء في الدقيقة 10+45.

وبهذا الفوز رفع البنك الأهلي نقاطه إلى 37 ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما رفع حرس الحدود نقاطه إلى 23 ليحتل المركز التاسع.