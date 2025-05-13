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موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على الزمالك

10:55 م الثلاثاء 13 مايو 2025

بيراميدز والزمالك

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كتب - محمد عبد السلام:

فاز بيراميدز على نظيره الزمالك بهدف دون مقابل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية في الدوري المصري.

موعد مباراة نادي الزمالك المقبلة

ويلاقي نادي بيراميدز نظيره بتروجيت في المباراة المقبلة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدور الثاني في الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق 17 مايو، على ملعب بتروسبورت.

ويدخل بيراميدز اللقاء محتلا المركز الثاني الوصيف برصيد 50 نقطة، بينما يدخل بتروجيت وهو يحتل المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

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بيراميدز الزمالك استاد القاهرة الدولي الدوري المصري بتروجيت
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