أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على سيراميكا

كتب - محمد القرش:

أعرب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عماد النحاس، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سيراميكا ‏كليوباترا بهدف دون رد.

وقال النحاس خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "واجهنا فريقًا قويًّا يضم مجموعة ‏مميزة من اللاعبين، ونجحنا في استغلال الفرصة وسجلنا هدف الفوز".

وأضاف: "ركزنا على الجوانب الدفاعية بشكل كبير، وكان هدفنا تحقيق ‏الفوز والحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على الفوز بلقب الدوري".

وواصل: "كان الأهم الدفاع بشكل منظم في الثلث الأخير من الملعب، ونجحنا في طريقة اللعب ‏التي خضنا بها المباراة".

وأكد النحاس أن جميع اللاعبين نفذوا تعليمات الجهاز الفني التي تم التأكيد عليها قبل المباراة، لافتًا إلى أن الجهاز يعالج جميع السلبيات ‏عقب كل مباراة‎.

واختتم عماد النحاس تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق أغلق صفحة مباراة سيراميكا ويركز على مباراته المقبلة أمام البنك الأهلي.‏