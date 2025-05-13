أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على سيراميكا
كتب - محمد القرش:
أعرب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عماد النحاس، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.
وقال النحاس خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "واجهنا فريقًا قويًّا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، ونجحنا في استغلال الفرصة وسجلنا هدف الفوز".
وأضاف: "ركزنا على الجوانب الدفاعية بشكل كبير، وكان هدفنا تحقيق الفوز والحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على الفوز بلقب الدوري".
وواصل: "كان الأهم الدفاع بشكل منظم في الثلث الأخير من الملعب، ونجحنا في طريقة اللعب التي خضنا بها المباراة".
وأكد النحاس أن جميع اللاعبين نفذوا تعليمات الجهاز الفني التي تم التأكيد عليها قبل المباراة، لافتًا إلى أن الجهاز يعالج جميع السلبيات عقب كل مباراة.
واختتم عماد النحاس تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق أغلق صفحة مباراة سيراميكا ويركز على مباراته المقبلة أمام البنك الأهلي.
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