بعد الهزيمة من بيراميدز.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجيت، مساء السبت المقبل 24 مايو، في الدوري المصري الممتاز.

وخسر الزمالك من بيراميدز، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

يحل الزمالك ضيفا على بتروجيت، في الثامنة مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبعد خوض الزمالك لقاء بتروجيت، يتبقى له مباراتين على نهاية الموسم الحالي، الأولى ضد فاركو في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، والثانية ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.

مركز الزمالك في جدول الترتيب

ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 50 في جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن الأهلي متصدر الترتيب، فيما بقي الزمالك عند النقطة 41 في المركز الثالث.

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