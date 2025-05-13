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"مينفعش يضيعوا وقت".. تصريحات قوية من علي ماهر بعد الخسارة أمام الأهلي

10:00 م الثلاثاء 13 مايو 2025

علي ماهر

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كتب - محمد القرش:

علق مدرب سيراميكا كليوباترا على خسارة فريقه أمام الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدور الثاني بالدوري الممتاز.

وقال علي ماهر في المؤتمر الصحفي: "اعتراضي في المباراة كان على إضاعة الوقت".

وأضاف: "مينفعش لاعيبة الأهلي والزمالك يضيعوا وقت كدا، وانهاردة في الشوط الثاني ملعبناش أكتر من 20 دقيقة".

واختتم مدرب سيراميكا: "قدمنا كل شئ في المباراة لكن خسرنا، وتعادلنا مع الزمالك على الرغم من تراجع مستوانا، ربنا عايز الأهلي يكسب".

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