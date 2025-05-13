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"الدوري يا أبطال".. جماهير بيراميدز تساند الفريق ضد الزمالك (فيديو)

09:22 م الثلاثاء 13 مايو 2025

الزمالك ضد بيراميدز (1)

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كتب - محمد القرش:

تصوير - مصطفى جمال:

حرصت جماهير نادي بيراميدز الحاضرة في مدرجات استاد القاهرة الدولي على مساندة الفريق في مواجهة الزمالك.

ورصدت عدسة "مصراوي" المتواجدة في استاد القاهرة جماهير بيراميدز وهي تهتف: "الليلة مش هزار، الدوري يا أبطال".

ويتقدم بيراميدز على الزمالك بهدف دون رد، والذي سجله إبراهيم عادل بعد خطأ من الحارس محمد عواد في الدقيقة 21.

لمشاهدة فيديو هتافات جماهير بيراميدز.. اضغط هنا

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