"الدوري يا أبطال".. جماهير بيراميدز تساند الفريق ضد الزمالك (فيديو)

كتب - محمد القرش:

تصوير - مصطفى جمال:

حرصت جماهير نادي بيراميدز الحاضرة في مدرجات استاد القاهرة الدولي على مساندة الفريق في مواجهة الزمالك.

ورصدت عدسة "مصراوي" المتواجدة في استاد القاهرة جماهير بيراميدز وهي تهتف: "الليلة مش هزار، الدوري يا أبطال".

ويتقدم بيراميدز على الزمالك بهدف دون رد، والذي سجله إبراهيم عادل بعد خطأ من الحارس محمد عواد في الدقيقة 21.

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