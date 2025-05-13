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إصابة مفاجئة.. الرمادي يجري تعديلا على تشكيل الزمالك ضد بيراميدز

08:40 م الثلاثاء 13 مايو 2025

أيمن الرمادي

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كتبت-هند عواد:

أجرى أيمن الرمادي المدير الفني للزمالك، تعديلا على تشكيل الفريق الأساسي الذي سيخوض به مباراة بيراميدز، التي تنطلق بعد دقائق، في الجولة السادسة من المرحلة النهائي بالدوري المصري الممتاز.

ويدفع الرمادي بصلاح مصدق بدلاً من محمد شحاتة بعد شكوى الأخير من آلام في العضلة الخلفية، ودخل أيمن أمير عبد العزيز على القائمة ليكون على مقاعد البدلاء.

وأصبح تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – صلاح مصدق - عبد الله السعيد - سيف جعفر.

خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف وأيمن أمير عبد العزيز.

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