مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

0 1
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

0 1
20:00

بيراميدز

كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد

الأهلي

- -
22:30

الترجي الرياضي

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

لاس بالماس

جميع المباريات

إعلان

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على كليوباترا

08:22 م الثلاثاء 13 مايو 2025

الأهلي ضد سيراميكا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد على استاد المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدور الثاني بالدوري الممتاز.

وعزز الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز الوصيف.

ترتيب الدوري المصري

1-الأهلي - 52 نقطة
2- بيراميدز - 47 نقطة
3- الزمالك - 41 نقطة
4- المصري - 36 نقطة
5- البنك الأهلي - 36 نقطة
6- سيراميكا كليوباترا - 31 نقطة
7- فاركو - 31 نقطة
8- بتروجيت - 26 نقطة
9- حرس الحدود - 22 نقطة
10- زد - 30 نقطة
11-الجونة - 27 نقطة
12- طلائع الجيش - 26 نقطة
13- الاتحاد السكندري - 24 نقطة
14-إنبي - 24 نقطة
15- سموحة - 23 نقطة
16-غزل المحلة - 21 نقطة
17- مودرن سبورت - 19 نقطة
18- الإسماعيلي - 19 نقطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان