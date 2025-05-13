جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على كليوباترا

كتب - محمد عبد السلام:

حقق النادي الأهلي الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد على استاد المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدور الثاني بالدوري الممتاز.

وعزز الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز الوصيف.

ترتيب الدوري المصري

1-الأهلي - 52 نقطة

2- بيراميدز - 47 نقطة

3- الزمالك - 41 نقطة

4- المصري - 36 نقطة

5- البنك الأهلي - 36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا - 31 نقطة

7- فاركو - 31 نقطة

8- بتروجيت - 26 نقطة

9- حرس الحدود - 22 نقطة

10- زد - 30 نقطة

11-الجونة - 27 نقطة

12- طلائع الجيش - 26 نقطة

13- الاتحاد السكندري - 24 نقطة

14-إنبي - 24 نقطة

15- سموحة - 23 نقطة

16-غزل المحلة - 21 نقطة

17- مودرن سبورت - 19 نقطة

18- الإسماعيلي - 19 نقطة