ياسر إبراهيم يحافظ على حظوظ الأهلي في الفوز بالدوري رقم 45 تاريخيا (فيديو)

كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على منافسه سيراميكا كليوباترا بهدف سجله أشرف بن شرقي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

وكاد فريق سيراميكا أن يسجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة "90+5"، عن طريق تسديدة من محمد رضا عطية والتي شتتها ياسر إبراهيم من على خط مرمى الشناوي.

وينتهي اللقاء بعد هجمة سيراميكا الخطيرة بدقائق قليلة، ويعلن حكم المباراة فوز النادي الأهلي بـ 3 نقاط جديدة.

وعزز الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي يواجه الزمالك بعد قليل.

من على خط المرمى.. فرصة التعادل تضيع في الوقت الضائع من سيراميكا كليوباترا pic.twitter.com/fhIVl2zo8V — ON Sport (@ONTimeSports) May 13, 2025

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