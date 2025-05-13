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ياسر إبراهيم يحافظ على حظوظ الأهلي في الفوز بالدوري رقم 45 تاريخيا (فيديو)

07:53 م الثلاثاء 13 مايو 2025

ياسر إبراهيم مع الأهلي

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كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على منافسه سيراميكا كليوباترا بهدف سجله أشرف بن شرقي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

وكاد فريق سيراميكا أن يسجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة "90+5"، عن طريق تسديدة من محمد رضا عطية والتي شتتها ياسر إبراهيم من على خط مرمى الشناوي.

وينتهي اللقاء بعد هجمة سيراميكا الخطيرة بدقائق قليلة، ويعلن حكم المباراة فوز النادي الأهلي بـ 3 نقاط جديدة.

وعزز الأهلي صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي يواجه الزمالك بعد قليل.

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