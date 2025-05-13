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أحمد حمدي يعود لقائمة الزمالك بعد 349 يوما من الإصابة

07:42 م الثلاثاء 13 مايو 2025

أحمد حمدي

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كتبت-هند عواد:

عاد أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقائمة الفريق الأساسية، بعد غياب ما يقرب من عام، بالتحديد 11 شهرا و 24 يوما (349 يوما).

وأعلن أيمن الرمادي المدير الفني للزمالك، تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز بعد قليل، وشهد وجود أحمد على مقاعد البدلاء.

وكان آخر ظهور لأحمد حمدي، يوم 19 مايو 2024، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية ضد نهضة بركان المغربي، عندما أحرز هدف تتويج الزمالك بالبطولة، ثم تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويواجه الزمالك بيراميدز، في الثامنة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايك - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - سيف جعفر

خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وأحمد فتوح ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد حمدي وسيف الجزيري وحسام أشرف.

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