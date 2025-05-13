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التعادل يحسم مباراة المصري و فاركو في الدوري المصري (فيديو)

07:35 م الثلاثاء 13 مايو 2025

خلال مباراة فاركو والمصري

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كتب - محمد عبد السلام:

حسم التعادل الإيجابي مباراة المصري البورسعيدي وفاركو بنتيجة هدف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة في الدور الثاني بالدوري المصري.

وسجل هدف فاركو الوحيد اللاعب أحمد شريف في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

وأحرز هدف المصري اللاعب أحمد عوض لاعب نادي فاركو عن طريق هدف عكسي.

وبهذا التعادل رفع فريق فاركو نقاطه إلى 31 ليحتل المركز السابع، بينما رفع المصري نقاطه أيضا إلى 36 ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب.

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مباراة المصري و فاركو المصري يتعادل مع فاركو الدوري المصري الممتاز
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