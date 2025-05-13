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لحظة بلحظة.. الزمالك 0-1 بيراميدز.. هدف إبراهيم عادل

07:17 م الثلاثاء 13 مايو 2025
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    الزمالك ضد بيراميدز (5)
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    احتفال إبراهيم عادل (3)
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    الزمالك ضد بيراميدز (6)
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    الزمالك ضد بيراميدز (4)
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    الزمالك ضد بيراميدز (3)
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    الزمالك ضد بيراميدز (2)
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    بيراميدز والزمالك
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يلاقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايك - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - سيف جعفر

خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي

تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

بداية المباراة

محمد عواد ينقذ كرة خطيرة من مروان حمدي في الدقيقة 10

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

إبراهيم عادل يسجل هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 21

سقوط ناصر منسي على أرضية الملعب في الدقيقة 29

نزول سيف الدين الجزيري بدلا من ناصر منسي في الدقيقة 34

بطاقة صفراء لـ محمد عواد في الدقيقة 42

حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد

بداية الشوط الثاني

ركنية نفذها عبد الله السعيد ويقابلها حسام عبد المجيد بتسديدة قوية تمر أعلى المرمى في الدقيقة 58

مشاركة أحمد توفيق ومصطفى فتحي بدلا من أحمد عاطف وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 70

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تشكيل الزمالك تشكيل بيراميدز بيراميدز والزمالك موعد مباراة الزمالك وبيراميدز لحظة بلحظة الزمالك وبيراميدز
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