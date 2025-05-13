يلاقي نادي الزمالك نظيره بيراميدز اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايك - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - سيف جعفر

خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي

تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

بداية المباراة

محمد عواد ينقذ كرة خطيرة من مروان حمدي في الدقيقة 10

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

إبراهيم عادل يسجل هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 21

من أرض الملعب .. هدف بيراميدز في الزمالك وخطأ عواد .. ورد فعل حارس الزمالك بعد الهدف pic.twitter.com/5DNYkU29L0 — ON Sport (@ONTimeSports) May 13, 2025

سقوط ناصر منسي على أرضية الملعب في الدقيقة 29

نزول سيف الدين الجزيري بدلا من ناصر منسي في الدقيقة 34

بطاقة صفراء لـ محمد عواد في الدقيقة 42

حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد

بداية الشوط الثاني

ركنية نفذها عبد الله السعيد ويقابلها حسام عبد المجيد بتسديدة قوية تمر أعلى المرمى في الدقيقة 58

مشاركة أحمد توفيق ومصطفى فتحي بدلا من أحمد عاطف وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 70