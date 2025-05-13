بيراميدز يعود لنغمة الانتصارات على حساب الزمالك

فاز بيراميدز على نظيره الزمالك بهدف سجله إبراهيم عادل، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدور الثاني بالدوري الممتاز.

وعاد الفريق السماوي لنغمة الانتصارات، بعد خسارتين متتاليتين ضد البنك الأهلي وفاركو.

تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايك - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - سيف جعفر

خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي

تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

بداية المباراة

محمد عواد ينقذ كرة خطيرة من مروان حمدي في الدقيقة 10

مرور 15 دقيقة ومازال التعادل السلبي قائم

إبراهيم عادل يسجل هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 21

من أرض الملعب .. هدف بيراميدز في الزمالك وخطأ عواد .. ورد فعل حارس الزمالك بعد الهدف pic.twitter.com/5DNYkU29L0 — ON Sport (@ONTimeSports) May 13, 2025

سقوط ناصر منسي على أرضية الملعب في الدقيقة 29

نزول سيف الدين الجزيري بدلا من ناصر منسي في الدقيقة 34

بطاقة صفراء لـ محمد عواد في الدقيقة 42

حكم المباراة يحتسب 6 دقائق وقت بدلا من ضائع

انتهاء الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد

بداية الشوط الثاني

ركنية نفذها عبد الله السعيد ويقابلها حسام عبد المجيد بتسديدة قوية تمر أعلى المرمى في الدقيقة 58

مشاركة أحمد توفيق ومصطفى فتحي بدلا من أحمد عاطف وعبد الرحمن مجدي في الدقيقة 70

حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدلا من ضائع

دخول كريم حافظ بدلا من إبراهيم عادل في الدقيقة 90+3

انتهاء المباراة بفوز بيراميدز على الزمالك بهدف دون رد