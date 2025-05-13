زوجة محمود علاء تكشف لمصراوي حقيقة اختفائه

كتبت-هند عواد:

نفت إيمان زوجة محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق، أنباء اختفائه وعدم القدرة على التواصل معه.

وانتشرت أنباء في الساعات الماضية، تشير إلى أن محمود علاء اختفى بشكل غامض ولم تتمكن أسرته من الوصول إليه، منذ ساعات.

وقالت زوجة محمود علاء لمصراوي: "غير صحيح ما يتم تداوله "مفيش حاجة"، وحاليا في إسكندرية مع فريقه، وهذه الأخبار انتشرت ولا أعلم مصدرها لكنها تسببت في الفزع لنا".

وانضم محمود علاء إلى الاتحاد السكندري من السويحلي الليبي، في يناير الماضي، ولعب مباراتين مع الفريق وسجل هدفا.

وخاض علاء 352 مباراة طوال مسيرته مع مختلف الأندية، سجل خلالها 58 هدفا وصنع 3 أهداف.

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