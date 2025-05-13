خطوة نحو اللقب.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سيراميكا

كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي المارد الأحمر نظيره البنك الأهلي في المباراة المقبلة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت الموافق 17 مايو، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويسعى الأهلي للفوز في مبارياته المقبلة من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز، والفوز بلقب الدوري رقم 45 عبر التاريخ.

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