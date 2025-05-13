تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي بيراميدز بقيادة المدرب الكرواتي، كرونسلاف يورتشيتش، تشكيل مباراة الزمالك في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الزمالك في الثامنة من مساء الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات الجولة السادسة من مرحلة حسم الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي.

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد توفيق - كريم حافظ - علي جبر - صديق إيجولا - محمود دونجا - يوسف أوباما - دودو الجباس - مصطفى فتحي.