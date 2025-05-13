منسي في الهجوم.. الرمادي يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

كتبت-هند عواد:

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل، في الجولة السادسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايك - محمود حمدي"الونش" - حسام عبد المجيد- عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - سيف جعفر

خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي

وألقى أيمن الرمادي محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة استعداداً للمباراة.

جدير بالذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 47 نقطة، يليه الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

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