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بعد هدفه في سيراميكا كليوباترا.. رقم جديد لأشرف بن شرقي في الدوري المصري

06:31 م الثلاثاء 13 مايو 2025
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    أشرف بن شرقي في مباراة سيراميكا كليوباترا
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    احتفال أشرف بن شرقي
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    احتفال أشرف بن شرقي مع إمام عاشور
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كتبت-هند عواد:

افتتح المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي، التسجيل للأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تجمعهما حاليا في الجولة السادسة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.

وسجل أشرف بن شرقي ثالث أهدافه مع الأهلي، إذ أنه يلعب مباراته رقم 12 مع الفريق، منذ الانضمام إليه في يناير الماضي.

وجاءت أهداف الأهلي الثلاث في الدوري المصري، إذ أنه سجل للمرة الأولى مع الأهلي في الزمالك، ثم حرس الحدود.

ولعب أشرف بن شرقي 3 مباريات ضد سيراميكا كليوباترا رفقة الزمالك، وفاز في جميعها، وسجل هدفين وصنع هدفا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 52 نقطة، ويليه بيراميدز برصيد 47 نقطة.

ويخوض بيراميدز مباراة مصيرية ضد الزمالك، في الثامنة مساء اليوم، في الجولة السادسة من المسابقة.

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أشرف بن شرقي الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز
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