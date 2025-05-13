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تصرف غريب من الشناوي في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا (صور)

05:46 م الثلاثاء 13 مايو 2025
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    حكم المباراة يتحدث مع الشناوي (1)
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كتب - محمد القرش:

شهد الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الجارية الأن ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز، تصريف غريب من محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر.

وفي الدقيقة 5 أرسل بلحاج كرة عرضية بالونية تذكرها الشناوي خارج الملعب ليسرع من أجل إحضار كرة أخرى ولعب ركلة مرمى، لكنه تفاجأ بمحمود زلاكة يتسلم الكرة، ليعود سريعا إلى مرماه.

ويتقدم الاهلي على سيراميكا بهدف سجله أشرف بن شرقي بعد تمريرة من إمام عاشور بالدقيقة 20 من زمن شوط المباراة الأول.

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