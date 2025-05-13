رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة لمجموعة الهبوط

كتب- محمد خيري:

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات (المجموعة الثانية الهبوط) في الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري المصري طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة سموحة وإنبي:

إيقاف محمد إسماعيل حامد علام لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف إيقاف زياد محمد كمال محمد لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب تكرار تأخير نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني

مباراة الجونة وطلائع الجيش:

إيقاف أحمد محمود عبد القادر صالح لاعب فريق الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد حامد عبده شوشة لاعب فريق الجونة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة زد أف سي ومودرن :

إيقاف وليد صلاح الدين مدير الكرة بفريق زد أف سي لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب الطرد.

إيقاف علي فوزي لبيب عبد الغفار لاعب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري Nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.