بعد أحداث ليبيا.. هادي خشبة لمصراوي: "اتخذنا قرارا بالاستمرار"

كتبت-هند عواد:

كشف هادي خشبة المدير الرياضي لأهلي طرابلس الليبي، مصير الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري، بعد إيقاف الدوري الليبي، إثر الأحداث السياسية الراهنة في المنطقة.

وقال خشبة في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء: "الوضع تحسن في الآونة الأخيره وتم الاجتماع مع السيد رئيس النادي الدكتور محمد المشاي، وكان معبر بشكل كبير على مسانده الفريق".

وأضاف: "الأجواء المناسبة للنجاح اتخذنا قرارا بالاستمرار مع فريق أهلي طرابلس إن شاء الله".

وأعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إيقاف المباريات في جميع المسابقات (بينها الدوري الليبي)، وذلك في المنطقة الثانية (الغربية)، حتى إشعار آخر.

وكانت العاصمة طرابلس شهدت مساء أمس الإثنين، اشتباكات متقطعة في عدة مناطق، إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبدالغني الككلي، المعروف بلقب "أغنيوة"، في ظروف لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.

ويشهد الموسم الحالي من الدوري الليبي تواجد مدربين ولاعبين مصريين على رأسهم المدير الفني حسام البدري والمدير الرياضي هادي خشبة بنادي أهلي طرابلس، بجانب عدد من اللاعبين أبرزهم محمود عبدالمنعم "كهربا" بالاتحاد، أحمد ياسر مع فريق التحدي بجانب رباعي فريق المجد الليبي: عمرو موسي، علي فتحي، محمد بازوكا وعمر السعيد.

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