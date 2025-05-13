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مصدر يوضح لمصراوي حقيقة مشاركة المريخ السوادني بالدوري المصري

04:23 م الثلاثاء 13 مايو 2025
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    شوقي غريب
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    المريخ السوداني
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    المريخ السوداني
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كتب ـ أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، حقيقة مشاركة نادي المريخ السوداني بالموسم المقبل من الدوري المصري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"لم يحدث أي تواصل مع إدارة نادي المريخ للمشاركة في الدوري".

نادي المريخ والهلال السودانيين يشاركان خلال منافسات الموسم الجاري بالدوري الموريتاني الممتاز بسبب الأوضاع السياسية في بلادهما.

وكانت أنباء قد تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية عن مشاركة المريخ بالنسخة المقبلة من الدوري.

يذكر أن فريق المريخ السوداني يقوده المدرب المصري شوقي غريب.

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المريخ السوداني شوقي غريب الدوري المصري
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