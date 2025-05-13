أكرم أساسي وثلاثي هجومي.. النحاس يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا

كتب- محمد خيري:

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها في الخامسة عصرا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. ‏

خط الدفاع: أكرم توفيق ومصطفى العش وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. ‏

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي.

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة صدارة جدول المسابقة برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، فيما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن فاركو السابع.