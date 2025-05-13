لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

كتب ـ أحمد شاكر:

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة المدرب علي ماهر التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي بالدوري.

ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الأهلي عند الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة التتويج بالدوري.

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد توني - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد رضا - حسين حسني - أيمن موكا - مازن ياسر - مروان عثمان.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، فيما يتصدر الأهلي المسابقة برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز.

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