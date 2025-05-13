قبل ساعات من مواجهة بيراميدز.. تفاصيل مغادرة لاعب الزمالك المعسكر بسيارة خاصة

كتب- محمد خيري:

غادر حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق الأول لنادي الزمالك، معسكر الفريق خلال الساعات الماضية، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز، اليوم الثلاثاء في الثامنة مساء، بالجولة السادسة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وعلم موقع "مصراوي"، من مصدر مطلع، أن حسام عبدالمجيد غادر معسكر فريق الزمالك صباح اليوم، لارتباطه بأداء الامتحانات، وهو أمر اضطراري، وحصل على إذن من أيمن الرمادي المدير الفني للفريق.

وأضاف المصدر، أن مدافع الزمالك أخطر الجهاز الفني أنه سوف يعود مرة أخرى فور الانتهاء من الامتحانات مباشرة، للتواجد في مواجهة بيراميدز مساء اليوم.

وأوضح، أن وائل القباني مدير الكرة، وأيمن الرمادي وافقا على خروج اللاعب، كما فعل منذ أيام أيضا، خاصة وأنه سبب اضطرار".

وأتم المصدر، أن المدافع غادر معسكر الزمالك بسيارة خاصة من النادي، وعاد مرة أخرى للمعسكر فور الانتهاء من الامتحان، لحضور المحاضرة الأخيرة، قبل التوجه لاستاد القاهرة لمواجهة بيراميدز.