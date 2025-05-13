كتب ـ أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة عن وجود اتجاه للمشاركة ببطولة كأس العرب بمنتخب قوامه من اللاعبين المحليين.

وتستضيف دولة قطر بطولة بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من الشهر ذاته بالعام الجاري 2025.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن الاتجاه أن يتولى شوقي غريب قيادة المنتخب خلال البطولة.

وسبق وأوضح لمصراوي أن اتحاد الكرة ملزم بطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالمشاركة في البطولة التي لن يستطع تجميع قوامه الأساسي بها لذا سيُشارك بلاعبين من الدوري المحلي.

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