البدري لمصراوي: ملتزمون بالبقاء في الفندق ونحاول العودة لمصر بسبب اشتباكات طرابلس

كتب ـ أحمد شاكر:

تحدث حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي عن موقفه وجهازه المعاون المصري في ظل الاشتباكات التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس.

وقال البدري، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"ملتزمون بالبقاء في الفندق وعدم المغادرة ونحاول في الوقت ذاته العودة إلى مصر لأن الأوضاع الأمنية غير مستقرة في ليبيا".

حسام البدري قد تولى المهمة الفنية لفريق أهلي طرابلس في شهر مارس الماضي.

وكانت العاصمة طرابلس شهدت مساء أمس الإثنين، اشتباكات متقطعة في عدة مناطق، إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبدالغني الككلي، المعروف بلقب "أغنيوة"، في ظروف لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.

ويشهد الموسم الحالي من الدوري الليبي تواجد مدربين ولاعبين مصريين على رأسهم المدير الفني حسام البدري والمدير الرياضي هادي خشبة بنادي أهلي طرابلس، بجانب عدد من اللاعبين أبرزهم محمود عبدالمنعم "كهربا" بالاتحاد، أحمد ياسر مع فريق التحدي بجانب رباعي فريق المجد الليبي: عمرو موسي، علي فتحي، محمد بازوكا وعمر السعيد.

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