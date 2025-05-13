"الأهلي هيتجنن بسبب ماتش سيراميكا".. تعليق ناري من شوبير قبل مباريات الدوري

كتب- محمد خيري:

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر لها اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري، وأهميتها لتزايد حظوظ الأحمر في تحقيق اللقب.

وقال أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي هيتجنن عشان يكسب مباراة سيراميكا اليوم، لأن فوز الأهلي بهذه المباراة هيقربه بنسبة 50% من بطولة الدوري العام".

وأضاف: "نعم فوز الأهلي اليوم يقربه من اللقب بنسبة 50% وممكن تبقا 60 و70 و80 وهحكيلك إزاي دلوقت، لأن الأهلي يفوز يبقا فاضله ماتشين الماتشين دول ياخد 4 نقاط يفوز ببطولة الدوري العام".

أكمل: " نعم؟؟ يتعادل أخر مباراة فقط؟، أيوه هيكون مسموح له بالتعادل في حالة حفاظه على فارق الأهداف مع بيراميدز اللي هو الأقرب له لأن الأهلي فارق نقطتين عن نادي بيراميدز".

ويحل النادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره سيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب في الجولة السادسة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري.