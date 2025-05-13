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يرتبط اسمه بالزمالك.. بولبينة يقود بارادو للفوز على اتحاد بسكرة في الدوري الجزائري (فيديو)

02:20 م الثلاثاء 13 مايو 2025
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  • عرض 8 صورة
    اللاعب الجزائري عادل بولبينة نجم فريق بارادو (9)
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    اللاعب الجزائري عادل بولبينة نجم فريق بارادو (3)
  • عرض 8 صورة
    اللاعب الجزائري عادل بولبينة نجم فريق بارادو (8)
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    اللاعب الجزائري عادل بولبينة نجم فريق بارادو (2)
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    اللاعب الجزائري عادل بولبينة نجم فريق بارادو (4)
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    اللاعب الجزائري عادل بولبينة نجم فريق بارادو (1)
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    اللاعب الجزائري عادل بولبينة نجم فريق بارادو (7)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد عادل بولبينة فريق باردو للفوز بهدف نظيف على نظيره اتحاد بسكرة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الجزائري.

وسجل عادل بولبينة هدف الفوز لفريق بارادو بعد مرور 41 دقيقة من عمر اللقاء بعدما وصلته كرة داخل منطقة الجزاء أسكنها الشباك.

وشارك اللاعب صاحب الـ 22 عاماً بقميص نادي بارادو خلال الموسم الجاري في 24 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 6 لزملائه خلال 2141 دقيقة لعب.

ورفع الفوز رصيد فريق بارادو إلى النقطة 35 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري فيما يتذيل فريق اتحاد بسكرة جدول المسابقة برصيد 20 نقطة.

وكان عادل بولبينة قريبًا من ارتداء قميص الزمالك في الميركاتو الشتوي الأخير بعدما أكد حسان زاتشي رئيس النادي الجزائري بوجود عرض رسمي ولكن فشلت الصفقة بسبب الاختلاف على المقابل المادي.

وتحدث والد عادل بولبينة في تصريحات خاصة لمصراوي مؤخرًا عن مستقبل نجله وقال: "في الوقت الجاري هناك مفاوضات من أكثر من جهة، والأيام القادمة ستحمل جديد بخصوص مستقبله".

وعن مفاوضات الزمالك قال: "في الحقيقة الوضع كما هو عليه ولا أعرف هل انسحب الزمالك من المفاوضات أم لا، ولكن هناك مفاوضات من أندية أوروبية ولكن لم تصل عروض رسمية أيضًا".

وبالحديث عن رغبته قال:"بالطبع أتمنى أن يحترف نجلي في أوروبا، وذلك بسبب الإمكانيات وفارق المستوى العالي بالمنافسة".

واختتم تصريحاته:" أنا مشجع لنادي الزمالك منذ التسعينات، وسبب حبي للفريق الأبيض هو طريقة اللعب الجميلة والممتعة التي يتميز بها، وهو نفس الأسلوب الذي علمته لنجلي في صغره".

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