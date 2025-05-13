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طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك بنصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

01:43 م الثلاثاء 13 مايو 2025
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    الأهلي ضد الزمالك كرة سلة
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    شباب سلة النادي الأهلي يفوز على الزمالك
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    الأهلي ضد الزمالك كرة سلة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة الأهلي والزمالك بدور نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة السلة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أن المباراة سيقودها طاقم تحكيم مكون من: فينتسيسلاف فيليكوف (بلغاريا) ، ميشال بروك (بولندا) ، جينتاراس ماسيوليس (لاتفيا) .

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك عند التاسعة من مساء اليوم على أن يسبقها مباراة النصف الثاني من الدور التي تجمع الاتحاد ونظيره سبورتنج عند السادسة مساءً.

يذكر أن منافسات دور نصف النهائي تُقام بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

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الأهلي ضد الزمالك دوري السوبر لكرة السلة سلة الأهلي سلة الزمالك
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