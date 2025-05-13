غيابات مؤثرة.. التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة الزمالك

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي بيراميدز، لمواجهة الزمالك، اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة بيراميدز والزمالك، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة السادسة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونوسلاف يورزيتش، على تشكيل مواجهة الزمالك.

ويعاني فريق بيراميدز، من غيابات عديدة خلال مباراة اليوم، في مقدمتهم رمضان صبحي ومصطفى فتحي للإصابة، والكونغولي فيستون ماييلي للإيقاف بعد الحصول على ثلاث إنذارات.

ووضع المدير الفني الكرواتي، اللمسات النهائية على خطة بيراميدز، المناسبة لمواجهة الزمالك، خلال المران الختامي أمس الإثنين.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد سامي

الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة.

الهجوم: صديق إيجولا - إبراهيم عادل - مروان حمدي.