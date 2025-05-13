صراع القمة.. 10 معلومات وأرقام عن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

كتب- محمد عبدالهادي:

يخوض النادي الأهلي مواجهة جديدة في مشواره نحو الاحتفاظ بلقب الدوري المصري، حين يلتقي مساء اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 مع سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن المباراة كالتالي:

1. موعد المباراة: تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

2. الملعب: تُقام المباراة على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

3. القناة الناقلة: تُذاع المباراة حصريًا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء.

4. موقف الأهلي: يدخل الفريق الأحمر اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري بـ49 نقطة، محققًا سلسلة انتصارات متتالية في مرحلة التتويج.

5. موقف سيراميكا: يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 31 نقطة، ويأمل في تحقيق مفاجأة أمام حامل اللقب.

6. آخر مباراة للأهلي: فاز الأهلي في الجولة الماضية على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2.

7. آخر مباراة لسيراميكا: تعادل سيراميكا أمام الزمالك بهدفين لكل منهما باخر ظهور بالدوري.

8. مواجهات الفريقين: التقى الأهلي وسيراميكا 9 مرات منذ صعود الأخير، فاز الأهلي في 7 مواجهات، وتعادلا مرتين، ولم يحقق سيراميكا أي فوز حتى الآن.

9. هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، وسام أبو علي أربعة أهداف، وثلاثة أهداف لكل من محمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

10. أخر مباراة بين الفريقين كانت في الثاني من نوفمبر الماضي وانتهت بفوز الأهلي 5-2.