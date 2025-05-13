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لختام مسيرته.. أول تعليق من طارق حامد علي عودته للزمالك

01:33 م الثلاثاء 13 مايو 2025

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كتب- محمد عبدالهادي:

قال الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، إن طارق حامد أخبره برغبته في العودة لصفوف الزمالك لنهاية مسيرته داخل جدران القلعة البيضاء.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أنباء قوية عن عودة اللاعب لصفوف نادي الزمالك مرة أخري، ولكن الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم أجلت حسم الأمر.

وقال إبراهيم عبدالجواد خلال حلقة برنامجه مساء أمس الإثنين:" تواصلت مع طارق حامد لمعرفة موقفه واللاعب أبلغني برغبته في العودة للزمالك وختام مسيرته بالقلعة البيضاء".

وتابع:" طارق حامد ينتظر عرضًا رسميًا من نادي الزمالك للانتقال إليه في صفقة انتقال حر في ظل انتهاء عقده مع ضمك بنهاية الموسم".

وأكد طارق حامد في تصريحاته لإبراهيم عبدالجواد أن آخر اتصال حدث بينه وبين مسؤولي الزمالك كان في شهر يناير الماضي وأبدي فيه رغبته بالعودة للأبيض.

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إبراهيم عبدالجواد طارق حامد الزمالك
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