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ماذا تعني مباراة الزمالك وبيراميدز للأهلي؟

01:20 م الثلاثاء 13 مايو 2025

بيراميدز والزمالك

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق الزمالك عند الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة التتويج بالموسم الحالي من الدوري.

الزمالك يمتلك في رصيده قبل المباراة 41 نقطة يحتل بهن المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف، فيما يتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 49 نقطة.

ويسبق المباراة بثلاث ساعات مباراة أخرى هامة في صراع الصدارة يلتقي بها الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتولي جماهير القلعة الحمراء أهمية لمباراة الزمالك وبيراميدز آملين تعثر الأخير حتى يتوقف رصيده عند 47 نقطة على أن يفوز فريقهم فيعزز الصدارة بـ 52 نقطة ليصبح الفارق 5 نقاط قبل جولتين من النهاية وهنا إذا تم إصدار قرار من لجنة الانضباط بخصم ثلاثة نقاط من رصيد القلعة الحمراء لا يتأثر.

ولكن حال تعادل الزمالك مع بيراميدز ستكون نتيجة إيجابية للأهلي وسيكون فارق الصدارة 4 نقاط وهنا كذلك حال خصم النقاط الثلاثة من الأهلي فسيكون الفارق نقطة لصالح القلعة الحمراء ما يعني أن فوزه بالجولتين الأخيرتين له تتويج بلقب الدوري.

وفي حال فوز بيراميدز سيصل إلى النقطة 50 ويظل الفارق مع الأهلي حال فوزه على نظيره سيراميكا كليوباترا نقطتين وفي حال حصم النقاط الثلاثة فسيكون بيراميدز متصدرًا بفارق نقطة.

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