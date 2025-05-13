5 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من غيابات عديدة خلال مواجهة اليوم أمام بيراميدز، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة السادسة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث حاليا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة، ويليه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

5 غيابات للزمالك في مواجهة بيراميدز

ويغيب عن صفوف فريق الزمالك خلال مواجهة اليوم، 5 لاعبين لأسباب مختلفة وهم:

-ناصر ماهر وأحمد الجفالي ومحمود جهاد، بسبب الإصابة التي يعانوا منها.

-أحمد سيد زيزو بسبب أزمته انقطاعه عن التدريبات في الفترة الماضية

-مهاب ياسر لأسباب فنية