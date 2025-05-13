كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك، أيمن الرمادي، رفضه الأحاديث التي تُشير إلى أنهم لن يواجهو نظيرهم بيراميدز بجدية لابتعادهم عن المنافسة على اللقب.

الزمالك يلتقي عند الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء نظيره بيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني ببطولة الدوري.

وقال الرمادي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" أي شخص يحترم ناديه لا يقبل أن يكون أداة مساعدة لأي فريق، وهدفنا مصلحة الزمالك، ونحن نادٍ قوي جدًّا، لن نلعب بـ300% من أجل مصلحة نادٍ آخر، أو نلعب بنسبة 50% لصالح نادٍ آخر، ونحن نادي الزمالك، لدينا أسس راسخة، هل المدير الفني يستطيع أن يطالب اللاعب بالتخاذل في أي مباراة ويفقد احترامهم له؟".

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

ويحتل فريق بيراميدز قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، فيما يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

ويدخل الرمادي المباراة مع لاعبي الزمالك ونصب أعينهم أكثر من هدف نستعرضه خلال السطور التالية:

1) الفوز الأول

الرمادي الذي تولى القيادة الفنية لفريق الزمالك خلفًا للبرتغالي بيسيرو فشل بمباراته الأولى في تحقيق الفوز بعدما سقط في فخ التعادل بهدفين لمثلهما أمام نظيره سيراميكا كليوباترا.

2) العودة لطريق الانتصارات

الزمالك لم يحقق الفوز خلال آخر 3 جولات بعد تعادل سلبي أمام المصري وتعادل بهدفين لمثلهما أمام البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

3) العودة للأبطال

يسعى فريق الزمالك لتقليص فارق النقاط بينه وبين بيراميدز على المركز الثاني آملاً في المشاركة بالنسخة المقبلة بدوري أبطال أفريقيا بعد غياب.

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