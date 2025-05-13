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"اتجاه للرفض".. تحرك من الشئون القانونية بالزمالك بعد التحقيق مع زيزو

12:53 م الثلاثاء 13 مايو 2025

أحمد سيد زيزو

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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الشئون القانونية بنادي الزمالك، سلمت تظلم أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق إلى مجلس إدارة القلعة البيضاء من أجل الفصل فيه.

وخضع أحمد سيد زيزو، للتحقيق داخل نادي الزمالك، خلال الأيام الماضية، بصحبة المحامي الخاص به أشرف عبدالعزيز، للإجابة على عددا من الاتهامات، على رأسها التوقيع للنادي الأهلي.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "يتجه مجلس إدارة نادي الزمالك إلى رفض تظلم اللاعب واستمرار العقوبات الموقعة عليه طبقاً لمذكرة مدير الكرة السابق عبدالواحد السيد".

وأضاف: "زيزو تظلم على العقوبات المالية الموقعة عليه بسبب غيابه عن التدريبات الجماعية بدون الحصول على إذن، فضلاً عن التصريحات التي أدلى بها بدون إذن أيضاً".

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