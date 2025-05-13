أرقام صادمة.. 8 معلومات هامة عن مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة

كتب- محمد عبد الهادي:



تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يحتضن صدام كروي من العيار الثقيل، يجمع بين فريقي الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية للدوري المصري.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز 8 معلومات عن مباراة الزمالك وبيراميدز كالتالي:

1. موعد المباراة:



تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

2. مكان المباراة والقناة الناقلة:



ستُقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

3. القيمة التسويقية للفريقين



تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15 مليون يورو و65 ألف، بينما بيراميدز 19 مليون يورو و98 الف، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

4. ترتيب الفريقين في الدوري:



بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.



5. الظهور الثاني للمدرب أيمن الرمادي:



تُعد هذه المباراة الظهور الثاني للمدرب أيمن الرمادي على رأس الجهاز الفني للزمالك بعد تعادله في المباراة السابقة ضد سيراميكا كليوباترا 2-2.



6. نتيجة مباراة الدور الأول:



شهدت مباراة الدور الأول بين الفريقين فوز بيراميدز بثلاثية نظيفة 3-0 في لقاء مثير.



7. تاريخ المواجهات بين الفريقين:



تقابل الفريقان في 21 مواجهة بمختلف المسابقات، منها 17 مباراة بالدوري، و3 مباريات في كأس مصر، ومواجهة وحيدة بكأس السوبر المصري.



وحقق الزمالك الفوز في 12 مباراة مقابل 3 انتصارات فقط لبيراميدز، فيما انتهت 6 مواجهات بالتعادل.

8. هداف الفريقين



أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، هو الهداف التاريخي للمواجهات بين الفريقين برصيد 4 أهداف، يليه محمود علاء ومصطفى محمد، برصيد 3 أهداف.