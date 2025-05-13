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"ليسو الوحيدون".. ريجيكامب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

12:24 م الثلاثاء 13 مايو 2025
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    ريجيكامب
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    ريجيكامب
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المدير الفني الروماني لفريق الترجي التونسي السابق، ريجيكامب، حقيقة مفاوضات الزمالك معه لتولي القيادة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وقال ريجيكامب، في تصريحات للقناة الأولى مساء أمس الإثنين، إن الزمالك ليس النادي الوحيد الذي يريد التعاقد معه بل هناك أندية أخرى، مضيفًا:"هو أحد أفضل الأندية في مصر، وأي شخص يتشرف أن يتولى قيادته".

وأشار المدرب الروماني إلى أن الزمالك يجب أن يركز حاليًا على نهائي الكأس:"بعد ذلك نتحدث عن هذا الأمر أتابع جميع مباريات الدوري المصري وليس فقط الزمالك".

وعن مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري مساء اليوم، قال المدرب الروماني:"هي مهمة للفريقين بيراميدز يريد الفوز حتى يظل قريباً من الأهلي في المنافسة على لقب الدوري وأعتقد أن هذه المباراة ستؤثر على بيراميدز سواء في نهائي كأس مصر أو نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأتم ريجيكامب تصريحاته بقوله: "لم يرتبط اسمي مطلقا بتدريب الأهلي، والكثير من الوكلاء تواصلوا معي لطرح الفكرة علي فقط، وشرف كبير لأي مدرب أن يتولى تدريب الأهلي أو الزمالك".

وسبق وتولى ريجيكامب أكثر من مهمة تدريبية بالمنطقة العربية بخلاف الترجي مثل الطائي والأهلي والهلال في السعودية والوحدة والوصل في الإمارات.

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