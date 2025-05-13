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"الحارس وتغيير الخطة".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري

11:45 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

فريق الزمالك

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يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بيراميدز، اليوم الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، بالجولة السادسة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ووضع أيمن الرمادي المدير الفريق للفريق الأبيض اللمسات النهائية على خطة الزمالك المناسبة، في مواجهة بيراميدز خلال المران الختامي أمس الإثنين.

ويشهد التشكيل تواجد محمد صبحي بشكل أساسي، بعدما أثبت الكشف الطبي، قدرته على المشاركة، مع عودة محمد شحاتة للوسط بعد تماثله للشفاء، واستقر أيمن الرمادي المدير الفني على تغيير الخطة واللعب برباعي في وسط الملعب.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - محمود الونش- حسام عبد المجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - سيف جعفر.

خط الهجوم: ناصر منسي - مصطفى شلبي.

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