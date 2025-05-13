"3 بدلاء في الصورة".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مدرب الأهلي الجديد

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات، ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول للنادي الأهلي، بعدما كشفت التقارير المختلفة، اقتراب الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني لفريق أورلاندو بايرتس من تدريب الأحمر.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "هناك ثلاث نقاط خلافية مع خوسيه ريفيرو انتهت واحدة بالأمس .. ومتبقى 2 جاري العمل على حلهم وهو الأقرب الآن".

وأكمل: "أسامة هلال صاحب فكرة التعاقد مع خوسيه ريفيرو ومحمود الخطيب يثق فيه بشكل كامل، وتم الاتفاق على الراتب وتم الاتفاق على المساعدين".

وأضاف: "حدث تفاوض مع ماركو روزة، ولكن طلباته المالية كبيرة، والمجلس يرى أن ريفيرو مدرب مشروع والسيرة الذاتية له هي من تقول ذلك".

واختتم تصريحاته: "المفاجأة أن هناك ثلاثة مدربين آخرين في الصورة، حال لم يتم الاتفاق النهائي مع المدير الفني الإسباني".