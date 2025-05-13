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تغيير وحيد بالتشكيل المتوقع للأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

11:11 ص الثلاثاء 13 مايو 2025
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

استقر المدير الفني المؤقت لفريق الأهلي، عماد النحاس على التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسر ابراهيم - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - وسام أبوعلي - أشرف بن شرقي.

ترتيب الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة صدارة جدول المسابقة برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، فيما يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن فاركو السابع.

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