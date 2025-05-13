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"قمة الجولة".. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري

11:00 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

الزمالك وبيراميدز

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كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره بيراميدز، مساء اليوم الثلاثاء، في المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، مباراة الزمالك وبيراميدز، حيث يأمل الأبيض في العود مرة أخرى للانتصارات، عقب تعادله في الثلاث مباريات الماضية مع المصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وفي المقابل، يبحث بيراميدز، عن الخروج من كبوته، عقب تلقيه خسارتين متتاليتين، من فاركو والبنك الأهلي، أبعدته عن الصدارة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قنوات أون تايم سبورتس 1، مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويحتل الزمالك المركز الثالث حاليا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 41 نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة، ويليه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

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